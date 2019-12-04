Tuzlaspor: 0-2

Ata SELÇUK/

STAT: Türk Telekom

GOLLER: Dk. 53 Sadık Baş, Dk. 90 Umut Sönmez (Tuzlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Emre Taşdemir ( Galatasaray ) - Muhammed Akarslan, Bayram Olgun, Sadık Baş (Tuzlaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada Sadık Baş ve 90'ıncı dakikada Umut Sönmez kaydetti. 88'inci dakikada Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu müsabakanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Tuzlaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

16'ncı dakikada Selçuk İnan'ın ara pasıyla ceza sahasına sarkan Emre Taşdemir'in düşerken yaptığı vuruş auta gitti.

42'nci dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Bayram Olgun kornere çeldi.

43'üncü dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekti. Yay üzerinde topla buluşan Emre Mor'un vuruşunu kaleci Bayram Olgun çeldi. Kalecinin çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

44'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Mor'un vuruşu savunmadan döndü.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada Muhammed Akarslan'ın kaptığı top ile buluşan Sadık Baş, ceza sahasına girerken aşırtma vuruşunu yaptı, top filelerle buluştu: 0-1.

57'nci dakikada Emre Mor'un kullandığı köşe vuruşunda Emin Bayram'ın yaptığı röveşata, üst direkten oyun alanına geri döndü.

69'uncu dakikada Belhanda'nın sol kanattan içeri kestiği ortaya Adem Büyük'ün kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

81'inci dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunu kaleci Bayram Olgun kurtardı.

88'inci dakikada oyun durduğu sırada topa vurarak maçtaki ikinci sarı kartını gören Muhammed Akarslan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90'ıncı dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Gökcan Kaya'nın pasıyla buluşan Umut Sönmez, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-2.

Müsabaka Tuzlaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

ALTYAPIDAN 7 İSİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , takımının Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna altyapıdan 7 ismi dahil etti. Emin Bayram ve Yunus Akgün ilk 11'de sahaya çıkarken; Batuhan Şen, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş ve Ferhan Evren de müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

16 yaşındaki genç stoper Emin Bayram bu müsabaka ile birlikte ilk kez sarı kırmızılı formayı terletmiş oldu.

TAYLAN ANTALYALI İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, sarı kırmızılı takım formasıyla ilk kez bir resmi müsabakaya ilk 11'de başladı.

24 yaşındaki futbolcu daha önce, Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçında yalnızca 3 dakika forma giymişti.