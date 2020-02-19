Tuzlaspor: 2-3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Tuzlaspor: 2-3 - Son Dakika Spor

Tuzlaspor: 2-3

7 saat önce

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Alper Oran (xxx), Selman Timur (xxx), Arif Dilmeç (xxx)NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (xx), Metehan Yılmaz (xx), Recep Efendioğlu (xx), Recep Yemişci (xx), Ali Mert Aydın (xx), Atalay Gürel (xx), Berkin Taşkın (xx) (Dk.

Tuzlaspor: 2-3, System.String[]

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Alper Oran (xxx), Selman Timur (xxx), Arif Dilmeç (xxx)

NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (xx), Metehan Yılmaz (xx), Recep Efendioğlu (xx), Recep Yemişci (xx), Ali Mert Aydın (xx), Atalay Gürel (xx), Berkin Taşkın (xx) (Dk.81 Mustafa Özyaşar x), Emir Can Sayar (xx), Hüseyin Altuğ Taş (xx), Altar Han Hidayetoğlu (xx) (Dk.84 Şahan Akyüz x), Atalay Yıldırım (xx) (Dk.79 Embiya Ayyıldız xx)

TUZLASPOR: Bayram Olgun (xxx), Uğur Aygören (xxx), Özgür Çelik (xxx), Kemal Tokak (xxx), Emre Can (xxx), Burak Asan (xxx) (Dk.71 Ömer Faruk Ermeç xx), Muhammed Akarslan (xxx), Yasin Yener (xxx)(Dk.46 Göksu Türkdoğan xx), Samet Asatekin (xxx) (Dk.46 Sadık Baş xx), Umut Sönmez (xxx), Batuhan Karadeniz (xxx)

SARI KARTLAR: Metehan Yılmaz, Embiya Ayyıldız) (Niğde Anadolu FK) - Burak Asan, Ömer Faruk Ermeç (Tuzlaspor)

GOLLER: Dk. 35 Emir Can Sayar, Dk. 79 Altar Han Hidayetoğlu (Niğde Anadolu FK) - Dk. 80 Sadık Baş, Dk. 84 Faruk Ermeç, Dk. 90 Göksu Türkdoğan (Tuzlaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 24'üncü hafta maçında sahasında Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu.


- Niğde
Muhammed Taha, Mert Aydın, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:23 Kaynak: DHA
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