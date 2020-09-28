Tuzlaspor: 2-5 - Son Dakika

Tuzlaspor: 2-5

STAT: İlçeHAKEMLER: Kadir Sağmak (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Hakan Karabalçık (xx)MENEMENSPOR: Selmani (x) - Yusuf (xx), Furkan (x), Domgjonas (x), Sikiru (x), Murat Erdemir (xx) (Dk. 72 Berkan x), Tayfun (xx), Mehmet (x) (Dk. 62 Bekir), Oğuz (x) (Dk. 80 Murat Elkatmış x), Tidjani (x) (Dk.

Tuzlaspor: 2-5, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER: Kadir Sağmak (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Hakan Karabalçık (xx)

MENEMENSPOR: Selmani (x) - Yusuf (xx), Furkan (x), Domgjonas (x), Sikiru (x), Murat Erdemir (xx) (Dk. 72 Berkan x), Tayfun (xx), Mehmet (x) (Dk. 62 Bekir), Oğuz (x) (Dk. 80 Murat Elkatmış x), Tidjani (x) (Dk. 62 Şeref x), Rasheed (xx)TUZLASPOR: Haydar (xxx) - Erdem (xxxx) (Dk. 76 Baran), İsmail (xxx), Yohou (xx), Ferhat (xx), Segbefia (xx), Aykut (xxx), Ahmet (x) (Dk. 39 Thuram xxx), Gökcan (xxx) (Dk. 76 Vedat x), Pucko (xxx), Onat (xx) (Dk. 58 Samet xx)GOLLER: Dk. 32 (P) Tayfun, Dk. 90 Rasheed (Menemenspor) - Dk. 34 - Dk. 71 (P) Erdem, Dk. 36 Pucko, Dk. 60 İsmail, Dk. 86 Thuram (Tuzlaspor)KIRMIZI KART: Dk. 70 Sikiru (Menemenspor)SARI KARTLAR: Murat Erdemir, Sikiru (Menemenspor) - Ahmet, Gökcan, Erdem (Tuzlaspor)

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 1 puan toplayabilen Menemenspor evinde Tuzlaspor'a farklı yenildi: 2-5. Ev sahibi sarı lacivertliler 32'de Tayfun'un penaltısıyla öne geçti. Ancak 2 dakika sonra Erdem yine penaltıdan skoru eşitledi. Tuzlaspor'da 36'da Pucko attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. İstanbul temsilcisi ikinci yarıda İsmail, Erdem ve Thuram'la 3 gol daha buldu, 90'da Menemensporlu Rasheed'in golüyle mücadele noktalandı. Bu sonuçla Menemenspor 1 puanda kalırken, Tuzlaspor ise puanını 7'ye yükseltti.

32'nci dakikada Menemenspor öne geçti. Kazanılan penaltıyı Tayfun gole çevirdi: 1-034'üncü dakikada konuk takım Tuzlaspor bu kez penaltı kazandı. Topun başına geçen Erdem fileleri sarstı: 1-1.36'ncı dakikada Tuzlaspor üstünlüğü sağladı. Pucko'nun golüyle İstanbul temsilcisi skoru 2-1 yaptı.60'nci dakikada Tuzlaspor farkı 2'ye çıkardı. Erdem'in kullandığı serbest atışta İsmail kafayı vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-3.70'inci dakikada Tuzlaspor penaltı kazanırken, Sikiru kırmızı kart gördü. Kaleye giden topa Sikiru elle müdahalede bulundu. Hakem önce beyaz noktayı gösterdi, ardından Nijeryalı oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.71'inci dakikada Erdem bir kez daha penaltıyı gole çevirdi: 1-4.86'nci dakikada Tuzlaspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Vedat'ın yaptığı ortada Thuram topu boş kaleye gönderdi: 1-5.90'ıncı dakikada maçta son sözü Rasheed söyledi: 2-5.

Mücadeleyi farklı kazanan Tuzlaspor hanesine 3 puanı yazdırdı.


Mehmet Şahan Yılmaz, Lilian Thuram, Tuzlaspor, Erdemir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tuzlaspor: 2-5 - Son Dakika Spor

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