Tuzlaspor'da Gürses Kılıç'tan olay açıklamalar! "Galatasaray'ın intikamı..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Tuzlaspor'da Gürses Kılıç'tan olay açıklamalar! 'Galatasaray'ın intikamı...' - Son Dakika Spor

Tuzlaspor'da Gürses Kılıç'tan olay açıklamalar! "Galatasaray'ın intikamı..."

6 saat önce

Tuzlaspor'un teknik direktörü Gürses Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tuzlaspor'da Gürses Kılıç'tan olay açıklamalar!

Tuzlaspor'un teknik direktörü Gürses Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.


İşte Gürses Kılıç'ın açıklamaları;


"Galatasaray'ı kutluyorum 4 gol attılar sonuçta iki ayaklı maç, 4-2 bitti. Biz amacımıza ulaştık orada basa basa yendik. Bu bir intikam maçı olmamalıydı. İntikamı Real Madrid'den PSG'den alsınlar. Yazıklar olsun bu camiaya yakışmıyor. Bizi yenerek insanları mutlu ediyorlarsa yazıklar olsun bir büyük iş başardık. Ben camiamı kutluyorum, onları kenetledik ya bu da bize yeter"


"İNTİKAMI PSG, REAL'DEN ALSINLAR"


"Ben yan hakeme de söyledim. Muslera ikinci yarı kulübeye hep konuştu, hakem umursamadı maç bitiyor dedi. Küfür etti nasıl görmüyorlar bu ülkenin paralarıyla bu hale gelip ülkemde bana küfür edecek, girişte saldıracak oyuncuma vuracak yok böyle dünya yazıklar olsun. Bakalım ceza verecekler mi bizi yenince kahraman mı oldular? Tuzlaspor onların rakibi değil. Paris'te Madrid'de ne oldu? O kadar..."


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Türkiye Kupası, Galatasaray, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:01 
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