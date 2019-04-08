Tuzlaspor'da Numan Polat ile Yollar Ayrıldı
1 saat önce
Tuzlaspor'da Sportif Direktör Numan Polat ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Tuzlaspor'da Sportif Direktör Numan Polat
ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sezon başından itibaren takımımızın başında olan sportif direktörümüz Numan Polat ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Numan hocamıza bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:26 Kaynak: İHA
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