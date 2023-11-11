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Fahiş fiyattan bilet satıldığı iddialarına Tuzlaspor cevap verdi - Son Dakika

Fahiş fiyattan bilet satıldığı iddialarına Tuzlaspor cevap verdi

11.11.2023 08:30  - Güncelleme: 08:36

Tuzlaspor, fahiş fiyattan biletten sattığına dair iddialara Passolig'in yaptığı açıklamayı referans göstererek cevap verdi.

Gazeteci Murat Ağırel'in iddiaları sonrası Türk futbol gündemine oturan Tuzlaspor'un fahiş fiyattan bilet sattığı ve bu yöntemle kara para akladığı iddia edilmişti. İstanbul ekibi, Passolig'in açıklamasını paylaşarak iddiaları bir kez daha yalanladı.

Tuzlaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"MÜMKÜN OLMAYAN İDDİALAR İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜR"

"Murat Ağırel tarafından 31 Ekim akşamı Halk TV canlı yayınında Kulübümüz Tuzlaspor'u karalamaya yönelik kampanya başlatılmış olup hukuki dayanaktan ve ispat edilmesi mümkün olmayan iddialar ileri sürülmüştür. Kulübümüzün müsabakalarda stadın tamamına ait biletleri fahiş fiyatlar ile satarak para akladığı yönündeki gerçek dışı iddialar ilk günden beri tarafımızca reddedilmiştir. Canlı yayında yüksek fiyattan satılmış olduğu iddia edilen biletlerin, Passolig tarafından tanınan ücretsiz davetiyeler olduğu ve yüksek fiyat belirlemenin tek amacının tribün avantajını korumak olduğu Kulübümüz tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile Kulübümüz müsabakalarında satılan bilet ve elde edilen toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmediği kamuoyuna duyurulmuştur.

"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İÇİN YASAL YOLLARA BAŞVURDUK"

Passolig tarafından yapılan açıklamada ise müsabaka biletlerine ilişkin sürecin nasıl ilerlediği detaylı olarak açıklanmış, ilk kamuoyu açıklamamızda da belirttiğimiz üzere ev sahibi kulübün, hasılat tutarı kadar Passolige fatura kestiği ve kesilen fatura sonrası ilgili hasılat tutarın kulübün hesabına ödendiğini belirtmiştir. Kulübümüzüm 6 maçta 567 seyirciden toplamda 98 bin 987 lira hasılat elde edildiği açıklanmıştır. Murat Ağırel tarafından başlatılan karalama kampanyasının herhangi bir dayanağının olmadığı hususu bu konuda yetkili resmi kurumların açıklamaları ile sabit olmuştur. Bilet satılmasına izin verilmeyen bölgeleri satılmış bilet olarak göstererek algı operasyonu yapan Murat Ağırel hakkında maddi ve manevi zararlarımızın tazmini için yasal yollara başvurulduğunu bildiririz. Daha önce de belirttiğimiz üzere, yeterli bilgi ve belge bulunmaksızın bilgi eksikliğiyle yahut bilinçli olarak Kulübümüzü karalamaya destek verenler hakkında da her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Passolig'in açıklaması:

Tuzlaspor'dan fahiş fiyattan bilet iddialarına cevap! Belgelerle yalanladılar
Tuzlaspor'dan fahiş fiyattan bilet iddialarına cevap! Belgelerle yalanladılar

Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Fahiş fiyattan bilet satıldığı iddialarına Tuzlaspor cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fahiş fiyattan bilet satıldığı iddialarına Tuzlaspor cevap verdi - Son Dakika
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