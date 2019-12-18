Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan: "Muslera bize küfür etti" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan: 'Muslera bize küfür etti' - Son Dakika Spor

Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan: "Muslera bize küfür etti"

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrasında ev sahibi ekibin futbolcusu Muhammed Akarslan, çıkan olaylar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan:

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor- Galatasaray maçı sonrasında ev sahibi ekibin futbolcusu Muhammed Akarslan, çıkan olaylar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


İşte Muhammed Akarslan'ın açıklamaları;


"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Muslera maçtan sonra arkadaşımızın kafasına vuruyor ve ağzına alınmayacak şeyler söylüyor. Ben yakıştıramadım Muslera'ya"


"TEKNİK HEYETTEN BİRİ KAFA ATTI"


Muslera kulübeye hareket yapmaya başladı. Maç bitince koridora gelerek arkadaşımıza saldırmaya başladı. O arada arbede çıktı. Birisi kafa attı. İsmini bilmiyorum. Teknik heyetten birisi sanırım. Arkadaşımızın kafası yarıldı.


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Muhammed Akarslan, Fernando Muslera, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:01 
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