Tuzlaspor, Ercümend Coşkundere ile Yollarını Ayırdı

Tuzlaspor, Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırdı.

Tuzlaspor, Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırdı.



Tuzlaspor'da Ercümend Coşkundere dönemi sona erdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ve ekibi ile başkanımız Fevzi İlhanlı'nın yaptığı görüşme sonrası karşılılı olarak sözleşmesi fesh edilmiştir. Ercümend hoca ve ekibine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" - İSTANBUL

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