Son Dakika Haberleri: Tuzlaspor, Ercümend Coşkundere ile Yollarını Ayırdı

Tuzlaspor, Ercümend Coşkundere ile Yollarını Ayırdı

18 dakika önce

Tuzlaspor, Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırdı.

Tuzlaspor, Ercümend Coşkundere ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
Tuzlaspor, Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırdı.

Tuzlaspor'da Ercümend Coşkundere dönemi sona erdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ve ekibi ile başkanımız Fevzi İlhanlı'nın yaptığı görüşme sonrası karşılılı olarak sözleşmesi fesh edilmiştir. Ercümend hoca ve ekibine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:45 Kaynak: İHA

Spor
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