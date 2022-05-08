Tuzlaspor-Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
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Tuzlaspor-Eyüpspor maçının ardından

08.05.2022 18:48

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında evinde Eyüpspor'u 3-2 mağlup eden Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Gökay Kavalcı, "Play-off potasında olmak istiyoruz.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında evinde Eyüpspor'u 3-2 mağlup eden Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Gökay Kavalcı, "Play-off potasında olmak istiyoruz." dedi.

Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında Kavalcı, "Play-off potasında olmak istiyoruz. Maç iki takım için de önemliydi. 2-0 öne geçtikten sonra ilk yarının sonlarına doğru oyundan düşer gibi olduk." şeklinde konuştu.

Kavalcı, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. İki takımı da göze iyi gelen futbolu nedeniyle tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Hamzaoğlu: "Hala umudumuz var"

Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Tuzlaspor'u galibiyeti nedeniyle tebrik ediyorum. 4-5 kere ciddi anlamda geldiler. Biz de haftalardır rakip kalede gol arıyoruz. Bir şeyler ters gidiyor." dedi.

Hamzaoğlu, "Hala umudumuz var bu kadar maç kazanamamamıza rağmen şansımız devam ediyor. Oyuncularıma da bu maçtan sonra söyleyecek bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor-Eyüpspor maçının ardından
Tuzlaspor-Eyüpspor maçının ardından
Tuzlaspor-Eyüpspor maçının ardından
Tuzlaspor-Eyüpspor maçının ardından

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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