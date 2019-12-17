Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından saha karıştı - Son Dakika

Tuzlaspor ile Galatasaray arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'da oynanan maçın ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında Galatasaray, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından saha karıştı. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'nın saha kenarından giderken aralarında başlayan sürtüşme, soyunma odası koridorlarına taşındı. Bir anda futbolcular sahaya geri döndü ve iki takım futbolcuları arasında gerginlik devam etti ve polis araya girdi.

Polis koridorunun kurulmasının ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti.

(İHA)