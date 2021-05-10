Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma krizi maça damga vurdu! Futbolcu Fatih Safran,13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı

ibrahim gülşen:

giresun sp.tuzla sp.maçını tv de baştan sona kadar izledim.türk futbolu adına utandim.tuzla sp.gözgöre göre mağlubiyete yattı.bunu futbolcular üzerinden araştırılsın pislikler temizlensin gözlemci kimse kararını versin.tuzla sp.türk futbolunde bir kara lekedir.ligden çikarılması gerekmektedir.ilgililer lütfen izleyin karar verin .adanalı olarak böyle rezaleti kabul etmiyorum.....