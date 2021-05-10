TFF 1. Lig'in 34. haftasında Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Karadeniz ekibi, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Maçın ikinci yarısına ise yaşanan forma skandalı damga vurdu.
Tuzlaspor'da oyuna giren Fatih Safran, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 13 dakika sonra Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini istedi.
Son Dakika › Spor › Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma krizi maça damga vurdu! Futbolcu Fatih Safran,13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı - Son Dakika Spor