Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika

Tuzlaspor maçının ardından

08.12.2020 18:39
Tuzlaspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1'inci Lig'in 13'üncu haftasında Eskişehirspor, evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenildi.

TFF 1'inci Lig'in 13'üncu haftasında Eskişehirspor, evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik sorumluları değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu İlhan Var, bireysel hatalarından dolayı maçı kaybettiklerini söyledi. Takımdaki oyuncuların büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Var, "Mental olarak çok iyi hazırlandık, iyi başladık. İlk yarıda pozisyon verdik ama bizde kaçırdık. Galip geleceğimize inanmıştık. İlk yarı sonunda içeri girdiğimizde tekrar galip olacağımıza inanıyorduk. Hiç ummadığımız bir dakikada kırmızı kart oldu, 10 kişi kaldık. Kendi hatamızdan 2 gol yedik. 10 kişiye rağmen iyi pozisyon bulduk ama değerlendiremedik ve gol atamadık. Oyuncu arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Formayı yere düşürmeden, mücadele ederek oynamak istiyoruz. 3 günde 1 maçları var. İçerde hüngür hüngür ağlayan oyuncu topluluğum var. Demoralize olan takımı ruhen 3 gün sonraki maça hazırlamamız lazım. Bu demoralize olan takımı önümüzdeki maça hazırlayacağız, pes etmek yok. Bu bize yakışmaz, rakiplerimizin kadrolarını görüyoruz. Kırılma anlarını geçemiyoruz, o seti atlayamıyoruz. Puan yada puanlarla buluşmamız lazım" dedi.

TAŞKIN: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Taner Taşkın ise Eskişehirspor maçının zor geçebileceğini bilerek hazırlandıklarını ifade ederek, "Bugün maçın zor geçeceğini biliyorduk. Eskişehirsporlu oyuncular kendi sahasında çok dinamik ve coşkulu oynuyor. Bugünde 5'li defansla oynadılar. Rakibimizi tebrik ederim. Bizim hedeflerimiz var ve galibiyet lazımdı. Kazandığımız için mutluyuz, oyun anlamında çok iyi değildik belki ama rakip takımında savunmasını iyi yaptı. Oyuna müdahale ettik ve neticesinde 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.


Tuzlaspor maçının ardından
Tuzlaspor maçının ardından

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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