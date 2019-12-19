Tuzlaspor maçının asıl galibi Taylan!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor- Galatasaray maçında kendisine verilen şansı iyi kullanan Taylan'ın ikinci yarıda takımda kalması kesinleşti.



Sakatlığı tamamen geçen ve oynayacak duruma gelen Emre Akbaba'yı yeniden A takıma almayı kararlaştıran teknik heyet, yerli kontenjanında yer açmak için bir Türk futbolcu gönderecek.



