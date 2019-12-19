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Tuzlaspor maçının asıl galibi Taylan!
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında kendisine verilen şansı iyi kullanan Taylan'ın ikinci yarıda takımda kalması kesinleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor- Galatasaray maçında kendisine verilen şansı iyi kullanan Taylan'ın ikinci yarıda takımda kalması kesinleşti.
Sakatlığı tamamen geçen ve oynayacak duruma gelen Emre Akbaba'yı yeniden A takıma almayı kararlaştıran teknik heyet, yerli kontenjanında yer açmak için bir Türk futbolcu gönderecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:43
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