Tuzlaspor maçının asıl galibi Taylan! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tuzlaspor maçının asıl galibi Taylan! - Son Dakika Spor

Tuzlaspor maçının asıl galibi Taylan!

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında kendisine verilen şansı iyi kullanan Taylan'ın ikinci yarıda takımda kalması kesinleşti.

Tuzlaspor maçının asıl galibi Taylan!, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor- Galatasaray maçında kendisine verilen şansı iyi kullanan Taylan'ın ikinci yarıda takımda kalması kesinleşti.


Sakatlığı tamamen geçen ve oynayacak duruma gelen Emre Akbaba'yı yeniden A takıma almayı kararlaştıran teknik heyet, yerli kontenjanında yer açmak için bir Türk futbolcu gönderecek.


Türkiye Kupası, Emre Akbaba, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:43 
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