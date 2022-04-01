Tuzlaspor - Ümraniyespor maçında protokol tribünü karıştı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de bu akşam oynanan Tuzlaspor-Ümraniyespor maçında hakem Onur Özütoprak'ın konuk ekip lehine verdiği penaltı kararı sonrası protokol tribünü karıştı.

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında ağırladığı Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Bu zorlu müsabakada dakikalar 54'ü gösterdiğinde hakem Onur Özütoprak, Ümraniye temsilcisi lehine beyaz noktayı gösterdi. 56. dakikada del Valle durumu 1-1'e getiren golü atınca protokol tribünü karıştı. Ümraniyesporlu konukların gol sevincine Tuzlasporlu yöneticiler tepki gösterince bir anda gerginlik yaşandı. Taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü. Güvenlik güçlerinin müdahalelerine rağmen olaylar yatışmayınca Çevik Kuvvet ekipleri iki grup arasına set çekti.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)