Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler; "Mafya mısın?" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler; 'Mafya mısın?' - Son Dakika Spor

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler; "Mafya mısın?"

6 saat önce

Tuzlaspor'un futbolcusu Gökhan Çıra, Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler;

Tuzlaspor'un futbolcusu Gökhan Çıra, Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylar hakkında önemli açıklamalar yaptı.


Gökhan Çıra maç sonunda " Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" dedi.


İşte Gökhan Çıra'nın açıklamaları;


"Maç bitmeden Muslera 5 dakika yedek kulübesine laf atıyordu. Geldi yanıma, küfür falan etmeye başladı. Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı."


TERİM'E; "SEN KİMSİN? MAFYA MISIN?"


Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin? Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için bir cephe aldım, orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim tabii, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG'yi yenin, Real Madrid'e karşı böyle oynayın. Galatasaray altyapısından çıktım diye Galatasaraylı olacak durumum yok.

Galatasaray, Fatih Terim, Gökhan Çıra, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:16 
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