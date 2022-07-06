"Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar - Son Dakika
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"Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar

06.07.2022 16:01

Daha önce Haberler.com yayınına katılıp, "Tuzlu ayran otizm yapıyor" diyerek tartışmaların fitilini ateşleyen Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu sefer de "Dışkısı bol olan uzun yaşar" diyerek gündem oldu. Konuyla ilgili konuşan Erbaş, "Dışkı miktarı... Dışkı miktarı bol olacak! Az yapıyorsan bağırsak gidik demektir" şeklinde ifadelere yer verdi.

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın sözleri, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Haberler.com'da katıldığı programda "Tuzlu ayran otizm yapıyor" diyerek büyük bir tartışma yaratan Oytun Erbaş'ın çok konuşulacak yeni sözleri ortaya çıktı.

"DIŞKISI BOL OLAN UZUN YAŞAR"

Erbaş, sosyal medyada katıldığı bir programda "Dışkı miktarı... Dışkı miktarı bol olacak! Az yapıyorsan bağırsak gidik demek. Bir yapıyorum hocam bir tabak. Günde iki yapıyorum, çok yapıyorum. Afrika'da 'bir insan ne kadar çok dışkılıyorsa o kadar sağlıklıdır' diyorlar. Miktar büyük olacak. Dışkısı bol olan uzun yaşar" ifadelerini kullanıyor.

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Oytun Erbaş, Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Tuzlu ayran otizm yapıyor' gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar - Son Dakika


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