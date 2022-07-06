"Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın sözleri, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Haberler.com'da katıldığı programda "Tuzlu ayran otizm yapıyor" diyerek büyük bir tartışma yaratan Oytun Erbaş'ın çok konuşulacak yeni sözleri ortaya çıktı.

"DIŞKISI BOL OLAN UZUN YAŞAR"

Erbaş, sosyal medyada katıldığı bir programda "Dışkı miktarı... Dışkı miktarı bol olacak! Az yapıyorsan bağırsak gidik demek. Bir yapıyorum hocam bir tabak. Günde iki yapıyorum, çok yapıyorum. Afrika'da 'bir insan ne kadar çok dışkılıyorsa o kadar sağlıklıdır' diyorlar. Miktar büyük olacak. Dışkısı bol olan uzun yaşar" ifadelerini kullanıyor.