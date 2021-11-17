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TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU - Son Dakika

TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU

17.11.2021 12:35

MERSİN'in Silifke ilçesinde tuzlu kumlarda yetişen deniz börülcesi kadınların geçim kaynağı oldu.

MERSİN'in Silifke ilçesinde tuzlu kumlarda yetişen deniz börülcesi kadınların geçim kaynağı oldu. Kilosu 35 TL'den alıcı bulan börülceler özenle toplanıp yıkandıktan sonra yine kadınlar tarafından salamura haline getiriliyor.

İlçede özellikle çevre koruma sahası içinde toplanan deniz börülcesi bölge halkının gelir kaynağı oldu. Kadınlar tarafından özenle toplanan börülceler, yıkandıktan sonra yine kadınlar tarafından salamura haline getirilip kilosu 30-35 TL'den alıcı buluyor. 20 yıldır deniz börülcesi turşusu yaparak geçimini sağlayan girişimci Oruç Aykın, deniz börülcelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izni ile topladıklarını, salgın nedeniyle iki yıldır yoğun talep görmediğini fakat bugünlerde büyük firmaların yeniden fason üretim siparişi vermeye başladığını söyledi. Aykın, Deniz börülcesini kadın işçilerimizin yardımı ile sahadan topluyoruz daha sonra atölyemize getirip yıkıyoruz. Haşlayıp tek tek ayıklıyoruz çünkü bu bitkinin balık kılçığı gibi kılçıkları var. Tek tek temizliyoruz ve su, sirke ve tuz ile birleştirip turşusunu kuruyoruz. Biz içine hiçbir başka katkı maddesi koymadan farklı gramajlarda turşu yapıyoruz dedi.

TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU
TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU
TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU
TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU
TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU
TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU
TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU
TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU
TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU
TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU

Türk Lirası, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUZLU KUMLARDA YETİŞEN 'BÖRÜLCE' GEÇİM KAYNAĞI OLDU - Son Dakika
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