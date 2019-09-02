Son Dakika Haberleri: Tuzlu ve Tatlı Bir Arada: Ev Yapımı Kraker
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Tuzlu ve Tatlı Bir Arada: Ev Yapımı Kraker

9 saat önce

Malzemeler: •75 g tereyağı•1 adet yumurta•1 kahve fincanı zeytinyağı•1 çay bardağı yoğurt•1 tatlı kaşığı tuz•Yarım tatlı kaşığı karabiber•2 tatlı kaşığı kekik•3 su bardağı unÜzeri için;

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Malzemeler:


•75 g tereyağı


•1 adet yumurta


•1 kahve fincanı zeytinyağı


•1 çay bardağı yoğurt


•1 tatlı kaşığı tuz


•Yarım tatlı kaşığı karabiber


•2 tatlı kaşığı kekik


•3 su bardağı un


Üzeri için;


Yaban mersini reçeli


•Tam yağlı beyaz peynir


•Taze yaban mersini


Tarif:


1-Tereyağını Arçelik Ankastre Fırın'da kısık ateşte eritin.


2-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine tereyağı, yumurta, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekiği koyup yoğurma aparatıyla karıştırmaya başlayın.


3-Ardından unu azar azar ekleyerek yoğurma işlemine geçin.


4-Ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra hamuru tezgah üzerine alıp küçük bezeler kesin.


5-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nin hamur açma aparatını takın.


6-Kestiğiniz bezelerden alıp hamur açma aparatıyla kalından inceye olacak şekilde açmaya başlayın.


7-Hazırladığınız ince hamurlardan çay bardağı yardımıyla yuvarlaklar kesin.


8-Kestiğiniz hamurları yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yan yana dizin.


9-Önceden ısttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 10-15 dakika kontrollü şekilde pişirin.


10-Üzeri kızarıp rengi döndükten sonra fırını kapatıp içerisinde 5 dakika daha bekletin.


11-Krakerleriniz soğuduktan sonra üstüne çay kaşığı yardımıyla yaban mersini reçeli koyun.


12-Reçellerin üstüne ise elinizle beyaz peyniri parçalayıp paylaştırın.


13-Ev yapımı tuzlu krakerinizi Arçelik Gurme Çay Makinesi'nde hazırlayacağınız leziz çay ile servis edebilirsiniz.


14-Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Yaban, Çay, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:49 
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