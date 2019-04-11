Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan Mazbatasını Aldı
2 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçimi kazanarak Iğdır ili Tuzluca ilçe Belediye Başkanı olan Ahmet Sait Sadrettin Türkan İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçimi kazanarak Iğdır ili Tuzluca ilçe Belediye Başkanı olan Ahmet Sait Sadrettin Türkan İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:46 Kaynak: İHA
Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir dönem yine belediye başkanlığı yaptığı kuruma tekrardan seçilerek geldiğini ve bu nedenle çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
Tuzluca halkının kaderine, geleceğine ve kendilerine sahip çıktığını belirten Türkan, "Hiç bir parti, din, mezhep, oy verdi, vermedi ayrımcılığı yapmayarak herkesin başkanı olup ve herkesi kucaklayacağız. Hizmet adına ilçenin gelişmesi ve geleceği için bir an evvel görevimize hızla başlayıp halkımızın vermiş olduğu yetki ve bize verilen süre içerisinde gereken adımları atmalıyız. Tuzluca halkına teşekkür ediyorum çok mutluyum" açıklamalarında bulundu. - IĞDIR
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