Son Dakika Haberleri: Tuzluca Belediye Başkanı Türkan temizlik yaptı
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Tuzluca Belediye Başkanı Türkan temizlik yaptı

1 saat önce

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, ilçe genelinde temizliğe dikkat çekmek için caddeleri kendi temizledi.

Tuzluca Belediye Başkanı Türkan temizlik yaptı, System.String[]
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, ilçe genelinde temizliğe dikkat çekmek için caddeleri kendi temizledi.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan belediye meclis üyeleriyle birlikte temizlikte farkındalık oluşturmak için çarşı merkezinde temizlik yaparak halkı ve esnafı yaşanabiliyor bir Tuzluca için herkesi temizliğe davet etti.

Başkan Ahmet Sait Sadrettin Türkan yaptığı açıklamada, "Sokakları mahalleri temizlemek belediyenin tek görevi değil. Bu görev her bireye düşmektedir. Bizde halkımızın temizliğe dikkat etmesi ve daha sağlıklı ve temiz bir ilçe için belediye encümenleri ve personelimle böyle bir davranışta bulunmak istedik" dedi. - IĞDIR
Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Tuzluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:22 Kaynak: İHA
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