Tuzluca Belediyesi tarafından kurban dağıtımı yapıldı
12 dakika önce
Tuzluca belediyesi ihtiyaç sahibi 350 aileye kurban dağıtımı yaptı.
Tuzluca belediyesi ihtiyaç sahibi 350 aileye kurban dağıtımı yaptı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
Iğdır!ın Tuzluca ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere belediye tarafından et dağıtıldı. Kurban bayramından önce belirlenen 350 kişinin evine bayramın ilk günü et girdi.
Açıklamada bulunan Belediye başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan " Belediye olarak ilk defa böyle bir organizasyon yapılmaktadır. Nasip olursa bunu gelenek haline getirip her sene yapmayı planlıyoruz,Bu kurban bayramı vesilesiyle tüm İslam aleminin bayramını tebrik eder,Ülkemize vatanımıza huzur sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.Bu yardımı yapmak için bayram günü mesaisi olmamasına rağmen bu dağıtıma destek olan personelime de teşekkür ederim" açıklamalarında bulundu. - IĞDIR
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