Son Dakika Haberleri: Tuzluca Belediyesi tarafından kurban dağıtımı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tuzluca Belediyesi tarafından kurban dağıtımı yapıldı

12 dakika önce

Tuzluca belediyesi ihtiyaç sahibi 350 aileye kurban dağıtımı yaptı.

Tuzluca Belediyesi tarafından kurban dağıtımı yapıldı, System.String[]
Tuzluca belediyesi ihtiyaç sahibi 350 aileye kurban dağıtımı yaptı.

Iğdır!ın Tuzluca ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere belediye tarafından et dağıtıldı. Kurban bayramından önce belirlenen 350 kişinin evine bayramın ilk günü et girdi.

Açıklamada bulunan Belediye başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan " Belediye olarak ilk defa böyle bir organizasyon yapılmaktadır. Nasip olursa bunu gelenek haline getirip her sene yapmayı planlıyoruz,Bu kurban bayramı vesilesiyle tüm İslam aleminin bayramını tebrik eder,Ülkemize vatanımıza huzur sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.Bu yardımı yapmak için bayram günü mesaisi olmamasına rağmen bu dağıtıma destek olan personelime de teşekkür ederim" açıklamalarında bulundu. - IĞDIR
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya kritik Suriye mesajı
İmamoğlu'nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar! Kimler malulen emekli olabilir? İşte malulen emeklilik için hayati önemde şartlar RTÜK Başkanı, Netflix ve Blu TV'ye sansür iddiaları hakkında konuştu: Tabii ki tedbir alacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 10:55:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzluca Belediyesi tarafından kurban dağıtımı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]