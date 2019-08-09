Tuzluca'da bal hasadı başladı
34 dakika önce
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 2 bin 500 rakımda arıcıların bal hasadı başladı.
Iğdır Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:29 Kaynak: İHA
'ın Tuzluca
ilçesinde 2 bin 500 rakımda arıcıların bal hasadı başladı.
Iğdır Arıcılar Birliği Başkanı Hüccet Şabahat, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said
Sadrettin Türkan ve Iğdır İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu'nun katılımıyla tören düzenlendi.
Burada açıklamalarda bulunan Birlik Başkanı Şabahat, "Öncelikle arıcılarımıza bereketli ve bol kazançlı olur inşallah. Mevsimin çok yağışlı geçmemesine rağmen genel olarak arıcılarımız gayet memnun ve iyi ürün aldılar. Misafir olarak hasadımıza katılan il müdürümüze ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bize bal satışında, pazarlanması konusunda destekte bulunacakları sözü verdiler. Tekrardan bu sezonun çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - IĞDIR
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