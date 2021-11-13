Tuzluca'da "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması - Son Dakika

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması amacıyla "Bir Hareketine Bakar Hayat" ana temasıyla hazırlanan kampanya çerçevesince Tuzluca'da emniyet kemer uygulaması yapıldı.

Kampanya çerçevesinde D-80 karayolu üzeri ilçe girişinde yapılan uygulamada Kaymakam Salih Çiğdem, durdurulan araç sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşür verdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Tuzluca'da da "Bir hareketine bakar hayat" kampanyasını başlattıklarını hatırlatan Kaymakam Çiğdem, "Kampanyamızın amacı emniyet kemeri konusunda öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak. Bugün emniyet kemeriyle başlayan kampanyamız önümüzdeki günlerle farklı temalarla devam edecek. Kampanyamız sadece emniyet kemeri ile sınırlı kalmayacak" dedi.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının 2021 yılının ilk 10 ayında yaptığı emniyet kemeri takma sayımı temalı çalışması hakkında da bilgi veren Çiğdem, "Bu çalışmaya göre, sayıma göre yılın ilk 5 ayında emniyet kemeri takma olayı yüzde 45 iken yılın ikinci 5 ayında bu oran yüzde 78'e yükselmiş durumda. Emniyet kemeri kullanım oranın artmasında yapılan bilgilendirme çalışmalarının katkısı olduğu kadar yapılan yol kontrolleri ve uygulamalarının da payının olduğunu düşünüyoruz. Türkiye genelindeki kampanyaya öğrenci servislerini de dahil ettik. Servisle okula gidip gelen öğrencilerimizde kampanya kapsamında denetlenmiş olacak. Emniyet kemeri kullanımı konusunda alışkanlık kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emniyet kemeri kullanımı konusunda çağrıda bulunan Çiğdem, "Tuzlucalılardan bir ricam var. Lütfen araca bindiklerinde emniyet kemeri taksınlar. Bazen kısa mesafelerde emniyet kemeri takmayı ihmal edebiliyoruz. İhmal etmeyelim. Araca bindiğimizde başımıza neler geleceğini bilmiyoruz. Onun için diyoruz ki emniyet kemeri hayat kurtarır, bir hareketine bakar hayat" şeklinde konuştu. - IĞDIR