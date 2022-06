Tuzluca'da evler ve ahırlar su altında kaldı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde etkili olan yağmur sele neden oldu ev ve ahırlar su altında kaldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Iğdır-Tuzluca Karayolunda bulunan derenin içindeki menfezin sel suyunu taşımaması sonrası derenin taşması nedeniyle sel suları ev ve ahırları bastı. İlçe merkezinde bazı evlerin zemin katlarını su bastı.

Olayın her yıl tekrarlandığını belirten Umut Ada isimli vatandaş, "Her yıl ilkbahar ayı ile yaz aylarının başında böyle oluyor. En ufak bir sel yağmur olayında böyle oluyor. Halk mağdur oluyor, gördüğünüz gibi evler, ahırlar sular altında. Her yıl böyle olaylara şahit oluyoruz" dedi.

Meydana gelen selde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.