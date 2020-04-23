Tuzluca'da İlköğretim öğrencisi Mervenur'a doğum günü pastası sürprizi - Son Dakika

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mervenur Karadeniz'in doğum günü sürpriz programla kutlandı.



Tuzluca ilçe emniyet ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile ilçede ikamet eden ilköğretim öğrencisi Mervenur Karadeniz'in hem çocuk bayramı hem de doğum günü kutlandı.



Polis memurları ve öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Malkoç, Mervenur'a evinde sürpriz yaptı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Mervenur Karadeniz mumlara üfledi polis ablaları ve öğretmenlerine teşekkür etti. - IĞDIR