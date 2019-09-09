Tuzluca'da Kerbela şehitleri anıldı

Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınları, Kerbela'da şehit edilmelerinin 1380. yılında, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde anıldı.



Tuzluca'da "Aşura Merasimi"ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile şehit edilişinin 1380. yıl dönümü gözyaşlarıyla anıldı. Top sahasında düzenlenen merasimde gençler, zincirlerle dövünerek sineye vurdular. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmaların yapıldığı programda, mersiyeler okunarak, Hz. Hüseyin ve 72 yareni için ağıt yakıldı. Programda Kerbela olayını anlatan tiyatro gösterisi de gözyaşlarıyla izlendi. - IĞDIR