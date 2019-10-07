Tuzluca'da kurtuluş coşkusu
27 dakika önce
Iğdır'ın Tuzluca İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
Iğdır'ın Tuzluca İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene; kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Çelenklerin sunumunun ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi. - IĞDIR
Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Kardeş ülke Azerbaycan, hoparlörden ezan okumayı yasakladı