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Tuzluca'da kurtuluş coşkusu

27 dakika önce

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tuzluca'da kurtuluş coşkusu, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene; kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Çelenklerin sunumunun ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi. - IĞDIR

Tuzluca, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
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