Son Dakika Haberleri: Tuzluca'da Muhtarlar Günü etkinliği
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Tuzluca'da Muhtarlar Günü etkinliği

2 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Tuzluca'da Muhtarlar Günü etkinliği, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.


Tuzluca Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda kurum amirleri vatandaşlar ve muhtarlar katıldı. Program saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muhtarlık çelenginin sunulmasıyla devam edildi. Tebrikleri kabul eden Muhtarlar Dernek Başkanı Dinçer Özlü, "Her köye mahalleye emek veren ve çalışan muhtarlarımızın böyle özel bir günü olması da bizleri ayrı mutlu etti. Programımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Etkinlik toplu yemek programı ile sona erdi. - IĞDIR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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