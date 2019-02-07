Son Dakika Haberleri: Tuzluca'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği Düzenlendi

Tuzluca'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği Düzenlendi

1 saat önce

Tuzluca Belediyesi tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi.

Tuzluca'da
Tuzluca Belediyesi tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde yapılan farkındalık eylemi Tuzluca'da gerçekleştirildi.

Etkinliğine ilçe Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, kurum Amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.Vatandaşlar uygulamayı gayet yerinde gördüklerini, herkesin kurallara uyması gerektiği açıklamalarında bulundular. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Tuzluca, Güncel
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