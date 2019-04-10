Son Dakika Haberleri: Tuzluca'da Polis Haftası Kutlandı

Tuzluca'da Polis Haftası Kutlandı

1 saat önce

Iğdır Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tuzluca'da Polis Haftası Kutlandı, System.String[]
Iğdır Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Programa katılan kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla sehir içinde araç konvoyu oluşturularak ilçe emniyet müdürlüğü önünde tebrikler kabul edildikten sonra ikramlar sunuldu. Coşkulu geçen program renkli görüntülere neden oldu. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:28 Kaynak: İHA
Iğdır, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Tuzluca, Güncel
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