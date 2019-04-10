Tuzluca'da Polis Haftası Kutlandı
1 saat önce
Iğdır Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Iğdır Tuzluca
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:28 Kaynak: İHA
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nce Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin Atatürk
Anıtı'na sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Programa katılan kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla sehir içinde araç konvoyu oluşturularak ilçe emniyet müdürlüğü önünde tebrikler kabul edildikten sonra ikramlar sunuldu. Coşkulu geçen program renkli görüntülere neden oldu. - IĞDIR
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