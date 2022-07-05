edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada çevre yolu dört yol üzerinde kontrolsüz geçiş yapan 2 kamyonet kaza yaptı. Kazada 41 AAK 322 plakalı araç sürücü ve yanındaki yolcu hafif yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırılırken, 19 ABJ 537 plakalı araç sürücüsü kazayı yaralı almadan kurtardı.

Kaynak: İHA

Tuzluca, Tragger, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tuzluca'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.