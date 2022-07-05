Tuzluca'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Tuzluca'da trafik kazası: 2 yaralı

05.07.2022 09:53
Tuzluca'da trafik kazası: 2 yaralı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada çevre yolu dört yol üzerinde kontrolsüz geçiş yapan 2 kamyonet kaza yaptı. Kazada 41 AAK 322 plakalı araç sürücü ve yanındaki yolcu hafif yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırılırken, 19 ABJ 537 plakalı araç sürücüsü kazayı yaralı almadan kurtardı.

Kaza yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açarak araçların çekilmesi bekledi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Tuzluca, Tragger, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzluca'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzluca'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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