Edinilen bilgiye göre, Rıza İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör Tuzluca merkezde Kağın köprüsü mevkiinde ilerlerken traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile köprüden aşağı düştü. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı ile bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımı ile kurtarılan Rıza İ'nin kazada yara almadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tuzluca'da traktör kazası - Son Dakika

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