Tuzluca'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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Tuzluca'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

6 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tuzluca'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


İlçede uzun zamandan beri yağmayan kar sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. İlçe merkezi ve köylerde eğitime ara verilirken, ulaşımın aksamaması için ilçe belediyesine bağlı ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı emniyet birimleri de sürücüleri kurallara uyması ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardılar. - IĞDIR

Tuzluca, Sabah, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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