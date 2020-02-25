Tuzluca'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

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Tuzluca'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
6 saat önce
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İlçede uzun zamandan beri yağmayan kar sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. İlçe merkezi ve köylerde eğitime ara verilirken, ulaşımın aksamaması için ilçe belediyesine bağlı ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı emniyet birimleri de sürücüleri kurallara uyması ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardılar. - IĞDIR
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