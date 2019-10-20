Son Dakika Haberleri: Tuzluca'lı kadınlar Iğdır bölgesine ait patlıcan reçeli yaptılar
Son Dakika Güncel Tuzluca'lı kadınlar Iğdır bölgesine ait patlıcan reçeli yaptılar

Tuzluca'lı kadınlar Iğdır bölgesine ait patlıcan reçeli yaptılar

40 dakika önce

Tuzluca'lı kadınlar Iğdır bölgesine has patlıcan reçeli yaptılar.

Tuzluca'lı kadınlar Iğdır bölgesine ait patlıcan reçeli yaptılar, System.String[]

Tuzluca'lı kadınlar Iğdır bölgesine has patlıcan reçeli yaptılar.


Tuzluca Belediye Başkanlığının da desteklediği üretime dayalı yerli ürünlerin yapılması, tanıtılması ve pazarlaması konusunda destek tüm hızıyla devam ediyor.


Açıklamada bulunan Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, "Göreve geldiğimiz günden beri üretim ve kalkınma projeleriyle özellikle kadınlarımızın toplumda ve aile ekonomisinde katkıda bulunmaları için ciddi desteklerde bulunduk. İlk önceleri kaysı reçeli,vişne reçeli, gül reçeli, seracılık gibi bir takım üretimlerimiz oldu. Şimdi ise bölgemize has olan patlıcan reçeli yapılmaktadır. Bu yapılan ve üretilen ürünler muhafaza edilerek sonbahar kış mevsimlerinde büyük şehirlere gönderilerek satışa sunulmaktadır. Bu çalışmayla hem kadınlarımız kazanıyor, hemde ilçemizin tanıtılmasında büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle kadınlarımızla ilgi projelerimiz devam etmektedir. Asıl hedefimiz ise üreterek kalkınma konusunda büyük çalışmalar yapmak" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Ahmet Said, Tuzluca, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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