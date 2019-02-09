Son Dakika Haberleri: Tuzluca Mezbahanesi Açılışı Yapıldı

Tuzluca Mezbahanesi Açılışı Yapıldı

35 dakika önce

Tuzluca Belediyesi tarafından projesi tamamlanan mezbahanenin açılışı yapıldı.

Tuzluca Mezbahanesi Açılışı Yapıldı, System.String[]
Tuzluca Belediyesi tarafından projesi tamamlanan mezbahanenin açılışı yapıldı.

Hayvan Kesim Mezbahanesi, bölge hayvancılığının gelişiminde lokomotif rol oynaması bekleniyor. Yapımı tamamlanarak açılışı gerçekleşen mezbahane ile kaçak kesimlerin önüne geçilmesi, daha hijyenik bir ortamda kesimlerin yapılması hedefleniyor. Yaklaşık 100 büyükbaş kesim kapasiteli olan mezbahanede günde ortalama 50 küçükbaş, 30 büyükbaş hayvan kesimi hedefleniyor. Kasaplar tarafından getirilen hayvanlar muayene edildikten sonra kesim işleri başlayacak.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, açılışını yaptığı hayvan kesim merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra tesisin İlçe halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

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