Tuzlukçu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuzlukçu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Tuzlukçu'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Tuzlukçu ilçesi Konarı Mahallesi'nde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.

Tuzlukçu'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Tuzlukçu ilçesi Konarı Mahallesi'nde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.

Tuzlukçu Konarı Mahallesi meydanında Selçuk S. (41), Sinan S.(20) ile Mehmet T. (20) ve Murat T. (41) arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Mehmet T. silahla Şenol S.'yi omuzundan ve ayağından vurarak yaraladı.


Kavgada yaralanan Şenol S. ambulansla önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Olaya karışan Mehmet T. ve Murat T. Tuzlukçu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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