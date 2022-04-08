TV+'da nisan ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu - Son Dakika
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TV+'da nisan ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu

08.04.2022 13:13
TV+'da nisan ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu

Dijital televizyon platformu TV+, nisan ayında seyircileri dünyaca ünlü yapımlarla buluşturuyor.

Dijital televizyon platformu TV+, nisan ayında seyircileri dünyaca ünlü yapımlarla buluşturuyor. Bu ay yayınlanacak filmler arasında 'Lakewood', 'I'm Your Man', 'See For Me' ve 'JFK Revisited: Through the Looking Glass' alıyor.

Nisan ayında yayınlanacak diziler arasında ise 2. sezonu ile 'Sloborn', Türk başrol oyuncularıyla ekrana gelecek Alman yapımı 'Unbroken' ile tek bir olayı iki farklı karakterin gözünden anlatan, 2 bölümlük 'Ferdinand von Schirach: ENEMIES' bulunuyor.

ÖZEL FİLMLER DE YAYINLANACAK

Nisan ayında eklenen filmler arasında, yayılan bir salgına karşı karantinaya alınan küçük bir kasabada çocuğunu kurtarmak için zamana karşı yarışan bir annenin verdiği mücadeleyi konu edinen 'Lakewood', teknolojinin duygusal ihtiyaçları ne kadar karşılayabileceğine odaklanan ve gelecekte insansı robotlarla birlikte bir yaşamı anlatan bir bilimkurgu aşk hikayesi 'I'm Your Man' yer alıyor.

Platformda seyircilerle buluşacak diğer yapımlar arasında ise görme engelli eski bir kayakçı olan Sophie'nin yaşadıkları gerilim dolu anları ve engelliler için tasarlanmış bir mobil uygulama ile yardım istediği Kelly'nin hikayesini konu edinen 'See For Me' ve ABD Başkanı Başkan John F. Kennedy'e düzenlenen suikastı işleyen 'JFK Revisited: Through the Looking Glass' fimleri yer alıyor.


TV+'da nisan ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu
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Unbroken, Nisan, Alman, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TV+'da nisan ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu - Son Dakika
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