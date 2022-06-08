TV'de YouTube kullananlara müjde: Beklenen özellik geldi - Son Dakika
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TV'de YouTube kullananlara müjde: Beklenen özellik geldi

08.06.2022 14:12
TV'de YouTube kullananlara müjde: Beklenen özellik geldi

TV uygulamasıyla da milyonlarca kullanıcıya sahip olan YouTube, beklenen desteği nihayet bünyesine ekliyor.

Son yıllarda üretilen televizyonları özel kılan detaylardan biri, Android gibi işletim sistemleriyle çalışıyor olmalarıdır. Eskiden televizyonlar sadece uydu alıcısıyla geleneksel medyanın yayınlarını izletirken, son yıllarda bu durum değişti. Artık pek çok insan dijital medyayı büyük ekranda izlemek için televizyon alıyor. Akıllı televizyon kullanıcılarının en sık ziyaret ettiği uygulamalardan biri olan YouTube TV, 5.1 ses desteği ile büyük ekranlarda daha iyi bir deneyim sunacak.

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YouTube TV, 5.1 ses desteği kazanıyor

4K gibi yüksek çözünürlüklerde video izlemek bambaşka bir deneyimdir. Son yıllarda üreticiler buna odaklanıyor ve en iyi görüntüyü sunmak için yarışa gidiyor. Dolby Atmos gibi ses teknolojileri de, ekran kalitesini tamamlayan teknolojiler oluyor. Ancak YouTube'un bu zamana kadar eksik ettiği bir ses özelliği vardı. 5.1 ses desteği, TV'deki YouTube uygulamasında henüz kullanılabilir hale geliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Youtube, TV 5, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TV'de YouTube kullananlara müjde: Beklenen özellik geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TV'de YouTube kullananlara müjde: Beklenen özellik geldi - Son Dakika
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