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TV'deki spikeri bile kıskanan kadın, iş insanı kocasını isyan ettirdi: 15 dakikadan fazla haber izleyemiyoruz - Son Dakika

TV'deki spikeri bile kıskanan kadın, iş insanı kocasını isyan ettirdi: 15 dakikadan fazla haber izleyemiyoruz

19.12.2021 14:09

İzmirli iş insanı Mehmet Biçer, kıskançlık sebebiyle eşinden boşanmak istedi. Yaşadıkları kıskançlık nedeniyle iş takibi yapamadığını bu nedenle 6 milyon dolarlık zararı olduğunu söyleyen Biçer, "Televizyondaki haber spikeri kadınsa 15 dakikadan fazla haber izleyemiyorduk. Kıskançlık benim hayatımı tehlikeye atacak boyuta geldi. Bir gece uyurken bana hakaret ederek üzerime uçtuğunu gördüm.'' ifadelerini kullandı.

İzmirli iş insanı Mehmet Biçer (52), bundan 3 sene önce Ö.G.B. (55) ile Antalya'da evlendi. Evliliğin ilk senelerinde her şeyin normal olduğunu söyleyen Biçer, son zamanlarda eşinin kıskançlık huyunun ortaya çıktığını iddia etti.

''KISKANÇLIK YÜZÜNDEN 2 SENE TEDAVİ GÖRDÜ''

Talihsiz bir evlilik yaşadığını ifade eden Biçer, "4 yıl flört döneminden sonra 3 yıl evlilik süremiz oldu. Son zamanlarda bayağı bir sorun yaşadık. Kıskançlık yüzünden psikiyatrik olarak 2 sene tedavi gördü. Kıskançlığı aşamayınca ben boşanmak istedim. 'Beni bırakamazsın' dedi. Olay günü ben evden ayrılıp babama yerleştim. Babamın evine polis gelerek eşimin benim hakkımda zorla senet imzalatıp darbettiğim iddiasıyla şikayetçi olduğunu söylediler. Beni karakola götürüp sabaha kadar orada tuttular. Ertesi gün adliyeye sevk edildim. Adliyede savcı tutuklanmamı istedi. Sulh Ceza Hakimliği ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bıraktı" dedi.

TV'deki kadın spikerden kıskandığı eşini 6 milyon dolar zarara uğrattı

''SPİKER KADINSA 15 DAKİKADAN FAZLA HABER İZLEMEYEMİYORDUK''

Eşi tarafından bir yalan ve kumpasın içinde kaldığını iddia eden Biçer, "Televizyondaki haber spikeri kadınsa 15 dakikadan fazla haber izleyemiyorduk. Sosyal medyadaki tüm arkadaşlarımı arayarak rahatsız ediyordu. Bir arkadaşımla yemeğe çıkmam söz konusu değildi. Bir yere gidince 15 kere aramışlığı vardır. Bunlarla ilgili sabit mesajlarımız, delillerimiz mevcut. Benim ondan zorla çek aldığımı ve darp ettiğimi söyledi. Böyle bir olay hiç yaşanmadı. Darp olayıyla ilgili kemik kırığı olduğunu söyledi ama bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı" diye konuştu.

''İŞ TAKİBİ YAPAMADIM, 5-6 MİLYON DOLARLIK ZARARIM VAR''

Mahkemenin verdiği yurtdışı çıkış yasağından dolayı 3 aydan beri yurtdışına çıkıp iş takibi yapamadığını söyleyen Biçer, "Yurtdışına çıkamadığım için 5-6 milyon dolarlık zararım var. Bu konulardaki yazışmalarım da mevcut. Bunların tazminini isteyeceğiz. 'Çamur at izi kalsın' diyen kendi eşiniz ise insan konuşamıyor bile. Büyük bir iş kaybım söz konusu. Babam da bu olaylar yüzünden 10 gün hayati tehlikeyle yoğun bakımda yattı. Elimizde yargının verdiği takipsizlik kararı var. İyi ki adalet var. Her şey en kısa zamanda ortaya çıktı. Yüce Türk adaleti gereğini yaptı. Bundan sonra da bu davanın takipçisi olacağım" dedi.

''KISKANÇLIĞI HAYATIMI TEHLİKEYE ATACAK BOYUTTA''

Evliliğini kurtarmak için pek çok şeyi idare ettiğini de savunan Biçer, "Bu kıskançlık benim hayatımı tehlikeye atacak boyuta geldi. Bir gece uyurken bana hakaret ederek üzerime uçtuğunu gördüm. 2 kere psikiyatrik tedavi için gittik. Ben de yanında oldum ama evliliği kurtaramadık" ifadelerini kullandı.

TV'deki spikeri bile kıskanan kadın, iş insanı kocasını isyan ettirdi: 15 dakikadan fazla haber izleyemiyoruz

Mehmet Biçer, Evlilik, Antalya, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TV'deki spikeri bile kıskanan kadın, iş insanı kocasını isyan ettirdi: 15 dakikadan fazla haber izleyemiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: TV'deki spikeri bile kıskanan kadın, iş insanı kocasını isyan ettirdi: 15 dakikadan fazla haber izleyemiyoruz - Son Dakika
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