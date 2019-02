Tv'den 3 Yeni İçerik

Vodafone'un TV servisi Vodafone TV, 3 yeni içerikle kullanıcılarına iyi bir dijital deneyim yaşatmaya devam ediyor.Vodafone açıklamasına göre, başarılı sosyal medya hesaplarından "People Are Awesome", "The Pet Collective" ve "Fail Army", lineer yayınlarıyla Türkiye 'de ilk kez ve sadece Vodafone TV'de ekrana gelecek. Vodafone TV Full Paket kullanıcıları, tüm dünyanın merakla takip ettiği bu üç kanalı internetlerinden yemeden seyredebilecek.Vodafone TV 91. Kanal'da yayınlanacak olan ve YouTube'da 3 milyon abonesi bulunan "People Are Awesome", sıra dışı işler yapan sıradan insanların şaşırtıcı hikayelerinin anlatıldığı orijinal videolardan ve derlemelerden oluşuyor. Kanalda, yarasa adam atlayışından kano sporuna, basketbol smaçlarından frizbiye, macera ve aksiyon sporlarının hemen her dalına yer veriliyor.Vodafone TV 92. Kanal'da yayınlanacak olan ve YouTube'da 1,4 milyon abonesi bulunan "The Pet Collective" ise online dünyadaki en popüler kliplere, en eğlenceli ve esprili videolara ve en komik hayvan videolarına ev sahipliği yapıyor.Vodafone TV 93. Kanal'da yayınlanacak olan ve YouTube'da 14 milyon abonesi bulunan "Fail Army" de "her başarının ardında bir başarısızlık vardır" ilkesinden yola çıkarak başarmak için ellerinden geleni yapan, başarısız olduklarında dahi gülümseyebilen ve kendileriyle dalga geçebilen insanların hikayesini anlatıyor.Vodafone TV kullanıcıları, en çok izlenen 80'i aşkın TV kanalını ve binlerce seç-izle içeriği, gişede yüksek hasılat yapan güncel yabancı filmleri, dünyanın en çok sevilen çizgi filmlerini, yüzlerce tematik ve hobi içeriğini, binlerce soru-cevap videosunu akıllı telefonlarından ya da tabletlerinden mobil veya Wi- Fi bağlantısıyla izleyebiliyor. Google Play ve App Store online mağazalarından ücretsiz erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 1 milyondan fazla kez indirildi."Yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığının da dijitale kaydığını belirterek, şunları kaydetti"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunuyoruz. Bu kapsamda, tüm dünyanın merakla takip ettiği 'People Are Awesome', 'The Pet Collective' ve 'Fail Army' sosyal medya hesapları lineer yayınlarıyla Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone TV'de olacak. İzleyicilerimize, sıra dışı işler yapan insanların hikayelerinden sevimli hayvan dostlarımızın en komik videolarına kadar çeşitlenen renkli bir içerik yelpazesi sunacağız. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz."