TV'den çocuklara yüzlerce içerikten oluşan portföy

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan çocuk takipçileri için yüzlerce içerikten oluşan zengin bir portföy hazırladı.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone TV, birbirinden cazip ve keyifli çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocuklara yarı yıl tatilinde eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleri bir arada sunacak. Kullanıcılar, Vodafone TV'nin çocuk içeriklerini hiçbir ek ücret ödemeden paketleri çerçevesinde seyredebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, Vodafone TV servisiyle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda çocuk takipçilerimiz için de portföyümüze yeni içerikler katıyoruz. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan çocuklarımız için yarı yıl tatilini renklendirecek yüzlerce içerik hazırladık. Birbirinden cazip ve keyifli çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocuklarımızın tatil dönemini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmesini hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Her zevke uygun içerik

Halihazırda TRT Çocuk, Minika GO, Minika Çocuk ve Duck TV kanallarını sunan Vodafone TV, ocak ayında Disney Channel ve Disney Junior kanallarını da platformuna ekledi. Çocuklar, bu kanallar sayesinde ilgi ve merak alanlarına uygun içerikleri keyifle izleyebiliyor.

Vodafone TV, çocuk içerikleri portföyüne yeni animasyon filmleri de ekledi. 100'e yakın animasyonu çocuklarla buluşturan Vodafone TV; Boonie Bears serisiyle Ayı Kardeşler'in seri maceraları, Ejderha Tabaluga ve buz prensesi Lilli'nin sevgi dolu arkadaşlığı, Sihirbazın Balonlar'ı ile balon krallıkları, komik ejderhalar ve mutluluk büyüleri yapan sihirbazlar, yaşadığı şatoda hiç bilmediği odalar keşfeden Prenses Barbara'nın bulduğu sihirli kitap sayesinde Harikalar Diyarı'ndaki harika gezintisi, maceraperest Dipdip ile sular altındaki New York'tan Titanik'e ve Kuzey Kutbu'na uzanan esrarengiz su altı gezintisi ve daha birçok gizemli macera ile çocuklar ve aileleri için eğitici, öğretici ve eğlenceli animasyon filmleri sunuyor.

Vodafone TV ayrıca, tiyatrosever çocuklar için çocuk oyunları da sunacak. Salgın nedeniyle tiyatroya gidemeyen çocuklar bu özlemlerini yarı yıl tatilinde Vodafone TV'nin tiyatro içerikleriyle giderecek. Vodafone TV'de, Fareli Köyün Kavalcısı'ndan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in hiç görülmemiş hikayesine, İbiş ve Keloğlan'ın maceralarından klasikleşen eserler arasında yer alan Kaşağı'ya kadar en popüler çocuk oyunları izlenebilecek.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, "web"den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor. Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 5 milyondan fazla indirildi. Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,2 milyona ulaştı.