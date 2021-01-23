TV'den çocuklara yüzlerce içerikten oluşan portföy - Son Dakika

TV'den çocuklara yüzlerce içerikten oluşan portföy

23.01.2021 10:39
TV'den çocuklara yüzlerce içerikten oluşan portföy, System.String[]

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan çocuk takipçileri için yüzlerce içerikten oluşan zengin bir portföy hazırladı.

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan çocuk takipçileri için yüzlerce içerikten oluşan zengin bir portföy hazırladı.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone TV, birbirinden cazip ve keyifli çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocuklara yarı yıl tatilinde eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleri bir arada sunacak. Kullanıcılar, Vodafone TV'nin çocuk içeriklerini hiçbir ek ücret ödemeden paketleri çerçevesinde seyredebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, Vodafone TV servisiyle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda çocuk takipçilerimiz için de portföyümüze yeni içerikler katıyoruz. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan çocuklarımız için yarı yıl tatilini renklendirecek yüzlerce içerik hazırladık. Birbirinden cazip ve keyifli çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocuklarımızın tatil dönemini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmesini hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Her zevke uygun içerik

Halihazırda TRT Çocuk, Minika GO, Minika Çocuk ve Duck TV kanallarını sunan Vodafone TV, ocak ayında Disney Channel ve Disney Junior kanallarını da platformuna ekledi. Çocuklar, bu kanallar sayesinde ilgi ve merak alanlarına uygun içerikleri keyifle izleyebiliyor.

Vodafone TV, çocuk içerikleri portföyüne yeni animasyon filmleri de ekledi. 100'e yakın animasyonu çocuklarla buluşturan Vodafone TV; Boonie Bears serisiyle Ayı Kardeşler'in seri maceraları, Ejderha Tabaluga ve buz prensesi Lilli'nin sevgi dolu arkadaşlığı, Sihirbazın Balonlar'ı ile balon krallıkları, komik ejderhalar ve mutluluk büyüleri yapan sihirbazlar, yaşadığı şatoda hiç bilmediği odalar keşfeden Prenses Barbara'nın bulduğu sihirli kitap sayesinde Harikalar Diyarı'ndaki harika gezintisi, maceraperest Dipdip ile sular altındaki New York'tan Titanik'e ve Kuzey Kutbu'na uzanan esrarengiz su altı gezintisi ve daha birçok gizemli macera ile çocuklar ve aileleri için eğitici, öğretici ve eğlenceli animasyon filmleri sunuyor.

Vodafone TV ayrıca, tiyatrosever çocuklar için çocuk oyunları da sunacak. Salgın nedeniyle tiyatroya gidemeyen çocuklar bu özlemlerini yarı yıl tatilinde Vodafone TV'nin tiyatro içerikleriyle giderecek. Vodafone TV'de, Fareli Köyün Kavalcısı'ndan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in hiç görülmemiş hikayesine, İbiş ve Keloğlan'ın maceralarından klasikleşen eserler arasında yer alan Kaşağı'ya kadar en popüler çocuk oyunları izlenebilecek.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, "web"den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor. Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 5 milyondan fazla indirildi. Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,2 milyona ulaştı.

Animasyon, Vodafone, Türkiye, Tiyatro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TV'den çocuklara yüzlerce içerikten oluşan portföy - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü Organik ürün satan vatandaşları dolandıran şebeke eş zamanlı operasyonla çökertildi Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı
Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürü yapan dilenci kamerada Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürü yapan dilenci kamerada         
10:49
Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti         
10:36
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Ağrı Dağı'nda başlatılan Eren-3 Operasyonu'nda 1040 personel görev alacak Ağrı Dağı'nda başlatılan Eren-3 Operasyonu'nda 1040 personel görev alacak         
10:09
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de         
06:45
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 12:08:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TV'den çocuklara yüzlerce içerikten oluşan portföy - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei