TV'den sonraki en iyi icat Ambilight nedir? - Son Dakika
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TV'den sonraki en iyi icat Ambilight nedir?

20.07.2022 13:00
TV'den sonraki en iyi icat Ambilight nedir?

Yaşanan her teknolojik gelişmenin sonucu olarak da televizyon keyfimiz katlanarak artıran özelliklerden Ambilight nedir?

En çok kullandığımız cihazların başında da televizyonlar geliyor. Televizyon kullanımı hiçbir zaman azalmıyor ve her dönemde yeni gelişen teknolojilerle kullanımı daha fazla artıyor. Yaşanan her teknolojik gelişmenin sonucu olarak da televizyon keyfimiz katlanarak artmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden biri de ambilight teknolojisi oluyor. Bu videomuzda sizler için Ambilight nedir? Sorusunun cevabını verdik.

Ambilight nedir?

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Bu teknolojide televizyonun arkasında bulunan LED ışıklar ekranla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ekranın kenarlarında hangi renk varsa o bölgedeki ışıklar aynı renkte yanıyor. Ekranın bir kenarında orman varsa o bölge yeşil renkte yanarken diğer kenarında deniz varsa orada mavi ışıklar yanıyor. Televizyonda izlediğiniz görüntünün ambiyansı kuvvetleniyor ve aldığınız keyif daha da artıyor.

Ambilight TV alırken kaç yüzünün bu teknolojiye bağlı olduğunu da seçmek oldukça önemli. Bu durum, televizyon izlerken alacağınız keyfi etkileyen faktörlerden biri oluyor. İki, üç ve dört kenar olmak üzere toplamda üç çeşit ambilight teknolojisi uygulanıyor.

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Genel olarak sağını, solunu ve üstünü kapsayacak şekilde ambilight tasarımına sahip televizyonlar piyasada yer alıyor. Ancak televizyonunuzu duvara monte edecekseniz dört tarafında ambilight yer alan modelleri tercih etmelisiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Philips, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TV'den sonraki en iyi icat Ambilight nedir? - Son Dakika

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