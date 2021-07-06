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TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi - Son Dakika

TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi

06.07.2021 16:23
TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi, System.String[]

ÜLKEMİZDE DE TANINIYORDUAradan yıllar geçti, onun gençlik dönemindeki şovu çoktan ekran tarihindeki yerini aldı ama ekranın siyah beyaz günlerinin yıldızı hiç unutulmadı.

TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi

ÜLKEMİZDE DE TANINIYORDU

Aradan yıllar geçti, onun gençlik dönemindeki şovu çoktan ekran tarihindeki yerini  aldı ama ekranın siyah beyaz günlerinin yıldızı hiç unutulmadı. Yaş almış olsa bile hala o renksiz ekranın en renkli yüzlerinden biri olarak kaldı. Kendi adını taşıyan TV şovuyla ülkemizde de tanınan İtalyan yıldız Raffaealla Carra, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü ve 78 yaşında hayata veda etti. Belki yeni kuşaklar onu pek tanımaz ama o yıllarda siyah- beyaz ekranda onun şovlarını izleyenlerin o dönemlere ait anıları da canlandı.

TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi
KÜÇÜKKEN MESLEĞİNE KARAR VERMİŞTİ

Raffaella Carra ya da gerçek adıyla Raffaella Maria Roberta Pelloni, 18 Haziran 1943'te İtalya'nın Bologna kentinde dünyaya geldi. Sicilya kökenli aileni o daha çok küçükken ayrıldı. Minik Raffaella da hayatının büyük bir bölümünü babasının barında geçirdi. Carra, çocukluk yıllarında dönemin gözde TV şovu ve IL Musichiere adlı TV şovunu çok izliyordu. Zaten o yıllarda da ileride hangi mesleği seçeceğini kafasında planlamıştı.

8 YAŞINDAYKEN ROMA'YA GİTTİ

Henüz 8 yaşındayken Roma'ya gitti ve Ulusal Dans Akademisi'ne girdi. Bundan bir yıl sonra da henüz 9 yaşındayken Tormento des Passato adlı film için kamera karşısına geçti. Raffaella Carra, ilerleyen yıllarda Ulusal Film Akademi'ni bitirdi. Sonra da sinema çalışmalarına yoğunlaştı.

TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi

HOLLYWOOD SERÜVENİ

1965 yılında Raffaella Carra'nın ABD yılları başladı. ünlü 20th Century Fox, ile ortak çalışmalar yaptı. Von Ryan's Express adlı filmde Frank Sinatra ile oynadı, 1966'da dönemin ünlü dizisi I Spy'da kamera karşısına geçti. Aslında Carra'nın ABD'deki kariyeri kötü gitmiyordu ama vatan hasretine dayanamadı ve İtalya'ya dönüp mesleğini orada sürdürmeye karar verdi.

TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi

ŞÖHRETİNİN EN PARLAK DÖNEMİ

İşte o sırada da TV tarihinin unutulmazları arasına girmesine yol açan ekran şovları başladı. Hem oyunculuk ve dans hem de şarkıcılık yeteneklerini sergiledi bu şovlarda. Ülkemizde kendi adını taşıyan Raffaella Carra Şov yayınlandığında da şöhretinin en parlak dönemlerindeydi.

TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi
DEVRİMCİ ŞOVLAR

Kariyeri süresince çok sayıda albüm çıkaran Raffaella Carra son albümünü de 2018 yılında çıkarmıştı. Onun adının hafızalarda bu kadar yer etmesinin nedenlerinden Biri de Katolik İtalya için devrim niteliği taşıyan sahne şovları ve kostümleri oldu.

TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi
'GÜLÜŞÜNÜN VE YETENEĞİNİN SONSUZA DEK KALACAĞI BİR DÜNYAYA GİTTİ'

Uzun yıllar Raffaella Carra ile birlikte çalışan Sergio Japino yaptığı açıklamada, "Raffaella bizi terk etti. İnsanlığının, kusursuz gülüşünün ve olağanüstü yeteneğinin sonsuza dek kalacağı daha iyi bir dünyaya gitti" diyerek onunla vedalaştı.

TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi
TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi

Bologna, Haziran, İtalyan, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin TV ekranı siyah- beyaz, onun şovları ise hep çok renkliydi - Son Dakika Magazin


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