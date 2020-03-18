TV içerikleri 30 Nisan'a kadar tüm kullanıcılara açık olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TV içerikleri 30 Nisan'a kadar tüm kullanıcılara açık olacak - Son Dakika Ekonomi

TV içerikleri 30 Nisan'a kadar tüm kullanıcılara açık olacak

6 saat önce

Vodafone'un TV servisi Vodafone TV, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vaktinin önemli bir bölümünü evde geçirmek durumunda kalan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni bir kampanya başlattı.

TV içerikleri 30 Nisan'a kadar tüm kullanıcılara açık olacak, System.String[]

Vodafone'un TV servisi Vodafone TV, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vaktinin önemli bir bölümünü evde geçirmek durumunda kalan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni bir kampanya başlattı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Vodafone TV kullanıcıları, 30 Nisan'a kadar tüm içeriklere erişebilecek.

Vodafone TV, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80'den fazla TV kanalını tüm müşterilerine sunarak daha kaliteli zaman geçirmelerine destek olacak. Ayrıca, uzaktan eğitim döneminde National Geographic, Nat Geo Wild, Viasat Explore, Viasat History gibi kanallarla çocukların evde daha verimli zaman geçirmelerini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vaktinin önemli bir bölümünü evde geçirmek durumunda kalan kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi tedbirlerin yaygınlaştığı mevcut dönemde kullanıcılarımıza 30 Nisan'a kadar tüm Vodafone TV içeriklerine erişme imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80'den fazla TV kanalını tüm müşterilerimize sunarak evlerinde daha kaliteli ve verimli zaman geçirmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Vodafone TV, bugüne kadar 2,5 milyon kez indirildi

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80'i aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Google Play ve App Store online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 2,5 milyon kez indirildi.

TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:54 Kaynak: AA

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