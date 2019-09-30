Son Dakika Haberleri: TV ihracatçısı, Çin ve G. Kore desteği istiyor
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TV ihracatçısı, Çin ve G. Kore desteği istiyor

9 dakika önce

Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştiren yerli TV üreticileri, iç pazarda daralma yaşarken, ihracatta da yerinde sayıyor.

TV ihracatçısı, Çin ve G. Kore desteği istiyor, System.String[]

Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştiren yerli TV üreticileri, iç pazarda daralma yaşarken, ihracatta da yerinde sayıyor. Sektör en önemli pazarları Avrupa'da Uzakdoğulu devlerle rekabet için acil 'ihracat eylem planı' istiyor.

Türkiye, İhracat, Avrupa, TV, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:46 
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