TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı - Son Dakika

TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı

10.12.2020 13:05
TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı, System.String[]

Hafta sonunun evlerde geçtiği bugünlerde ekran tutkunları televizyon platformu TV+'ı tercih etti.

Hafta sonunun evlerde geçtiği bugünlerde ekran tutkunları televizyon platformu TV+'ı tercih etti. Pandemi önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ile izlenme sayılarını 3 katına çıktığını duyuran platformda abone sayısı da 3,5 kat yükseldi. TV+'ta en fazla izlenen filmler 'Dev Avcısı', 'Aquaman', 'Venom: Zehirli Öfke', 'Spiderman: Homecoming' ve 'Suicide Squad: Gerçek Kötüler' olurken 'Sloborn', 'Les Norton', 'Spides', 'Cypher' ve 'Narcos' da en fazla izlenen diziler arasında yer aldı.

Televizyon platformu TV+, hafta sonlarının evlerde geçtiği bugünlerde televizyon severlere özel içeriklerini sundu. Pandemi önlemleri kapsamında geçen hafta sonu başlayan sokağa çıkma yasağı ile izlenme oranları 3 katına çıkarak 18,3 milyon saati bulan TV+'ta yeni abone sayısı da 3,5 katına ulaştı.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE İÇERİĞİMİZİ ZENGİNLEŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Kullanıcılarımızın evde geçirdiği zamanları daha keyifli kılmak adına TV+ uygulamamızda birbirinden eğlenceli içerikleri sunmaya devam ediyoruz. Pandemi önlemleri kapsamında hafta sonlarını yeniden evde geçirmeye başladığımız ilk hafta abone ve izlenme sayımızda önemli bir artış yaşandı. Zengin dizi ve film içeriklerinin yanı sıra spor programlarına olan ilgi de çok fazla. İlerleyen günlerde de TV+'ı daha yaygın hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

TV+'ta en fazla izlenen filmler arasında  Anders Walter tarafından yönetilen 2017 fantastik bir drama filmi 'Dev Avcısı', Amerikan süper kahraman filmi 'Aquaman', Film DC Extended Universe'in geliştirdiği üçüncü yapım olan 'Suicide Squad: Gerçek Kötüler', başrollerinde Tom Hardy ve Michelle Williams yer alan Marvel'in filmi 'Venom: Zehirli Öfke' ve Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı canlandırdığı 2017 yapımlı süper kahraman filmi 'Spiderman: Homecoming' yer aldı.

Hafta sonunda televizyon tutkunlarının en fazla izlediği diziler ise tüm dünyanın gündemi olan koronavirüs salgınına benzer bir hikayeyi işleyen 'Sloborn', Avustralya yapımı dönem dizisi 'Les Norton', bilimkurgu severler için sıra dışı bir dizi 'Spides', FBI'ın önde gelen kripto analistlerinden biri ile olan maceraları konu alan 'Cypher' ve büyük hayran kitlesine sahip Amerikan suç draması ve aksiyon dizisi 'Narcos' oldu.

"İLK 3 AY 4.99 TL"

Televizyon platformu, TV+'ı mobilden izlemek isteyenler için ise, "www.tvplus.com.tr üzerinden kredi kartı ile abone olduklarında ilk 3 ay sadece 4.99TL'ye bütün kanalları ve filmden diziye, belgeselden spor programlarına kadar 5 binden fazla içeriğe ulaşma imkanı buluyor" açıklamasında bulundu.

SPOR PROGRAMLARI TV+'TA

Spor kanalları da bulunan TV+, hafta sonu yasaklarının devam ettiği günlerde de birbirinden heyecanlı yarışlar ve maçlarla sporseverler tarafından tercih ediliyor. Cumartesi günü 20.30'da Manchester United-Manchester City derbisi ve yeni sezonu 22 Aralık'ta başlayacak NBA'in bu cumartesi gecesi oynanacak ilk hazırlık maçı Toronto-Charlotte maçı saat 02.00'da S Sport'tan yayınlayacak. Ayrıca Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix Pazar günü 16.10'da TV+ Ekstra kanalından canlı yayınlanacak.


TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı
TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı
TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı

Spiderman, filmler, Narcos, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı - Son Dakika


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