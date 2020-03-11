TV'lerde yayınlanan görüntüler paniğe neden oldu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vak'asını açıklamasının ardından bazı TV kanallarında Karabük'ün arşiv görüntülerine yer verilmesi kentte tedirginliğe neden oldu.



İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentte herhangi bir vak'anın olmadığını açıkladı.



Sarı, açıklamasında şunları kaydetti:



"İlimizde şu anda korona virüs hastalığı şüphesi ile takip edilen hastamız bulunmamaktadır. Bazı TV kanallarında ilimizle ilgili yayınlanan görüntüler geçtiğimiz hafta çekilen arşiv görüntülerdir. Sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Tüm kamuoyuna saygılarımla." - KARABÜK