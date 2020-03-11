TV'lerde yayınlanan görüntüler paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TV'lerde yayınlanan görüntüler paniğe neden oldu - Son Dakika

TV'lerde yayınlanan görüntüler paniğe neden oldu

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vak'asını açıklamasının ardından bazı TV kanallarında Karabük'ün arşiv görüntülerine yer verilmesi kentte tedirginliğe neden oldu.

TV'lerde yayınlanan görüntüler paniğe neden oldu, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vak'asını açıklamasının ardından bazı TV kanallarında Karabük'ün arşiv görüntülerine yer verilmesi kentte tedirginliğe neden oldu.


İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentte herhangi bir vak'anın olmadığını açıkladı.


Sarı, açıklamasında şunları kaydetti:


"İlimizde şu anda korona virüs hastalığı şüphesi ile takip edilen hastamız bulunmamaktadır. Bazı TV kanallarında ilimizle ilgili yayınlanan görüntüler geçtiğimiz hafta çekilen arşiv görüntülerdir. Sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Tüm kamuoyuna saygılarımla." - KARABÜK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:12 Aliyev-Berdimuhamedov ortak basın toplantısı
19:12 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön raporun detayları ortaya çıktı
19:10 DEVA Partisi siyasi hayatına başladı
19:10 'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi
19:08 Çanakkale açıklarında lastik bottaki 45 sığınmacı karaya çıkarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:15:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TV'lerde yayınlanan görüntüler paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]