Tv+ Miniklere Sömestirde Karne Hediyesi Hazırladı

Turkcell
'in dijital TV
platformu TV+, minik izleyicilerini eğlenceye doyuracak bir karne hediyesi hazırladı.
Turkcell'in dijital TV platformu TV+, minik izleyicilerini eğlenceye doyuracak bir karne hediyesi hazırladı. Yapılan açıklamada; aktif kullanıcı sayısında 3 milyonu aşan platform, minik izleyicilerine ekran başından ayrılamayacakları bir film serisi sunacak.
Platform; çocuk ve genç kullanıcıların tercihlerine göre seçilen Storks, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?, Sünger Bob, Lego Filmi
, Neşeli Ayaklar, Baykuş Krallığı Efsanesi, Ayı Yogi
, Spiderwick Günlükleri, Pepee
, Altın Pusula, Harry Potter
serisi, Buz Devri
, Angry Birds
, Jumanji ve Köstebekgiller'in de aralarında olduğu yüzlerce etkileyici yapımı sömestirde izleyicilerin beğenisine sunacak. - İSTANBUL