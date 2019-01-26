Son Dakika Haberleri: Tv+ Miniklere Sömestirde Karne Hediyesi Hazırladı

Tv+ Miniklere Sömestirde Karne Hediyesi Hazırladı

32 dakika önce

Turkcell'in dijital TV platformu TV+, minik izleyicilerini eğlenceye doyuracak bir karne hediyesi hazırladı.

Tv+ Miniklere Sömestirde Karne Hediyesi Hazırladı, System.String[]
Turkcell'in dijital TV platformu TV+, minik izleyicilerini eğlenceye doyuracak bir karne hediyesi hazırladı.

Turkcell'in dijital TV platformu TV+, minik izleyicilerini eğlenceye doyuracak bir karne hediyesi hazırladı. Yapılan açıklamada; aktif kullanıcı sayısında 3 milyonu aşan platform, minik izleyicilerine ekran başından ayrılamayacakları bir film serisi sunacak.

Platform; çocuk ve genç kullanıcıların tercihlerine göre seçilen Storks, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?, Sünger Bob, Lego Filmi, Neşeli Ayaklar, Baykuş Krallığı Efsanesi, Ayı Yogi, Spiderwick Günlükleri, Pepee, Altın Pusula, Harry Potter serisi, Buz Devri, Angry Birds, Jumanji ve Köstebekgiller'in de aralarında olduğu yüzlerce etkileyici yapımı sömestirde izleyicilerin beğenisine sunacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, TV, Güncel
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