TV'nin ilk dizisi "Kafa Doktoru" 22 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TV'nin ilk dizisi 'Kafa Doktoru' 22 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

TV'nin ilk dizisi "Kafa Doktoru" 22 Şubat'ta başlayacak

7 saat önce

Vodafone TV'ye özel çekilen 9 bölümlük komedi dizisi "Kafa Doktoru", oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.

TV'nin ilk dizisi

Vodafone TV'ye özel çekilen 9 bölümlük komedi dizisi "Kafa Doktoru", oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dizi platformları arasına katılmaya hazırlanan Vodafone TV'nin ilk dizisi "Kafa Doktoru", 22 Şubat'ta başlayacak.

Yönetmenliği ve yapımcılığını Ozan Özcan'ın üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in yazdığı, 9 bölümlük komedi dizisinde, Beyti Engin, Bülent Emrah Parlak, Ceren Taşçı, Cihat Tamer, Ersin Korkut, İpek Ayaz, Merve Polat, Murat Eken, Salih Kalyon, Sezer Avcı, Şahin Irmak ve daha birçok başarılı oyuncu rol alıyor.

Dizide, "kafa sağlığı"nı kendine özgü yöntemleriyle düzeltmeye çalışan gizemli bir adamın hikayesi anlatılıyor.

80'i aşkın TV kanalı, 4 binin üzerinde seç-izle içerik

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile, İngiltere Premier Lig'den Formula 1'e, NBA'den Moto GP'ye pek çok spor organizasyonunu canlı yayınlayan S Sport kanalları da dahil 80'i aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Google Play ve App Store online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 2,5 milyondan fazla kez indirildi.

Şubat, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkanına ve aracına molotof kokteyli ile saldırdı
Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 01:00:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TV'nin ilk dizisi "Kafa Doktoru" 22 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]