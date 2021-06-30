TV Reklamları Konsollar İçin Geliyor - Son Dakika

YouTube, Twitch ve mobil oyun oynarken reklamlar var ve bu durumdan rahatsız olan kullanıcılar çeşitli satın almalar yaparak bu durumdan kurtulmaya çalışıyor. Kapitalizmin gözüne kestirdiği son reklam kaynağı ise oyuncuları endişelendiriyor, bu kaynak konsol oyunları.

Axios'un bildirdiği üzere, "türünün ilk örneği bir oyun içi reklam platformu" olarak tanımlanan playerWON adlı bir şirket, EA ve Hi-Rez gibi şirketlerle anlaşmalar imzaladı ve konsol oyunlarına TV tarzı reklamlar getirmeye .

Bu teknolojiyi bir yıldan fazla bir süredir test ettikten sonra, artık uygulanmaya hazır gibi hisseden şirket oyunun ortasında onlara video göndermek yerine oyuncu sunucuya bağlanınca göndermeyi düşünüyor. Reklamın tamamını izleyen oyuncular da küçük bir ödül olarak oyun içi kozmetik eşyası elde edecek.

Bu teknoloji, oyunun kendisinde (konsollarda, sistem menüsü ekranları gibi yerlerde gördüğümüz reklamların aksine) uygulanabilmesi için geliştiricilere lisanslanacak ve bunun bir yolunu bulmaya çalışıyorlar çünkü gençlere geleneksel, daha ucuz pazarlama yolu yerine içerik anlaşmalarıyla ('daki spor ayakkabılar ve giysiler veya Final Fantasy'deki eşyalar gibi) daha etkili şekilde ulaşılabilir.

Fakat öngörebileceğiniz üzere bu anlaşmalar oldukça maliyetli olduğu için reklam şirketleri daha ucuz yolları tercih ediyor.

Smite içinde yaklaşık bir yıldır ve bulgular reklam karşıtları için korkunç gözüküyor:

"Son yapılan free to play çok oyunculu savaş arenası oyunu Smite ile pilot kampanyaların birinden elde edilen veriler, reklam izleyerek daha çok içeriğe sahip olabilecek oyuncuların oyun oynama(%22) ve oyun içinde para harcama (%11) olasılığının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor."

Sonuç olarak, playerWON "yıl sonuna kadar yaklaşık bir düzine oyunda daha oyun içi reklamlar yayınlamayı planlıyor."